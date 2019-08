Pino da bandeira do Tchade no mapa (Fotografia de Stock)

Bombista suicida mata seis pessoas no oeste do Tchad

Pelo menos seis pessoas morreram num ataque suicida levado a cabo por uma mulher militante do grupo terrorista Boko Haram, na localidade de Kaïga-Kindjiria, no oeste do Tchad, na terça-feira à noite, disse hoje (14) fonte do exército, citada pela AFP.

“Por volta de 1 hora da manhã, uma mulher bombista suicida, membro do grupo ‘jihadista’ nigeriano Boko Haram, entrou no pátio do chefe do cantão de Tatafiromou, onde activou a sua explosão, matando seis pessoas, incluindo um soldado”, disse à AFP um membro do exército tchadiano, que pediu o anonimato.