Angolano morre atropelado no Brasil

Lourenço Loy

O Cidadão angolano Luís Felgueira José, de 28 anos de idade, natural de Luanda no Bairro Sambizanga, formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília, morreu no passado dia 12 de agosto do corrente ano na cidade de Vitoria no Estado de Espirito Santo Brasil.

Luís Felgueira José, formado em jornalismo pela Universidade de Brasília, capital do Brasil, havia mudado recentemente para o Estado do Espirito Santo na Cidade de Vitoria, com a noiva Fernanda Sacramento Samora, de 26 anos, brasileira, com sonhos de se casar ainda este ano.

Segundo a noiva, “ele morreu atropelado no regresso a casa de bicicleta vindo do trabalho”. Amigos e familiares do malogrado, mobilizaram-se para uma campanha nas redes sociais para arrecadação de valores para o translado do corpo.

Segundo uma nota de imprensa do Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro, informa que “o Consulado já tomou conhecimento e fará todas as démarches para que o corpo seja transladado para Angola”.