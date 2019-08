Angola e Botswana criam comissão para relançar cooperação

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JOÃO LOURENÇO (À ESQ.), REÚNE-SE COM HOMÓLOGO DO BOTSWANA, MOKGWEETSI MASISI (DR)

As Repúblicas de Angola e do Botswana vão criar uma comissão bilateral para identificar novas áreas de cooperação, anunciou, nesta quarta-feira, em Luanda, o Presidente twanês, Mokgweetsi Masisi.

Segundo Angop, o Chefe de Estado twanês, que falava à imprensa, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, no termo da sua visita oficial de 48 horas, manifestou satisfação por ter abordado com o Presidente João Lourenço a necessidade da criação da comissão bilateral.

“Angola e o Bostwana são países em desenvolvimento membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e devem estreitar os laços de amizade e cooperação”, frisou.

Nesta senda, o Presidente do Botswana disse que, à margem do seu encontro com o homólogo João Lourenço, os membros da sua delegação reuniram-se com as autoridades homólogas (ministros do sector) para a abordagem de dossiers relacionados com a vida dos dois países, para o reforço da cooperação nos domínios em causa.

Angola e Botswana mantêm relações diplomáticas desde 1975, tendo assinado, em Fevereiro de 2006, um Acordo Geral de Cooperação.

Ambos países são membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que procura consolidar as bases para formar uma zona de comércio livre.

Além destes dois Estados, integram a SADC a África do Sul, Comores, Namíbia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Ilhas Maurícias, Ilhas Seychelles, Malawi, eSwatini, Lesotho, Madagáscar, Moçambique, Zâmbia e Zimbabwe.

Angola e Botswana estão também envolvidos no projecto turístico transfronteiriço Okavango/Zambeze, partilhado ainda pela Namíbia, Zimbabwe e Zâmbia, num total de 278 mil quilómetros quadrados de perímetro para a prática comum do ecoturismo.

Esse projecto regional destina-se também a preservação e gestão partilhada dos recursos naturais, sendo que Angola possui a segunda maior parcela do projecto, com 87 mil quilómetros quadrados, atrás da Zâmbia, que disponibilizou 97 mil quilómetros quadrados.

Integraram a comitiva do estadista twanês, o ministro da Defesa, Justiça e Segurança, Shaw Kgathi, a ministra em exercício do Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nonofo Molefi, o ministro do Ambiente, Conservação dos Recursos Naturais e Turismo, Onkokame Mokaila, e altos funcionários do gabinete presidencial.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Chefe de Estado do Botswana recebeu cumprimentos de despedida do ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, e do governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova.