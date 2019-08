Afrobasket’2019: Angola nos quartos, Cabo Verde eliminado

RFI | Marco Martins

Angola juntou-se a Moçambique nos quartos-de-final do Afrobasket feminino que decorre no Senegal até 18 de Agosto. Quanto a Cabo Verde foi eliminado.

Duas selecções lusófonas vão estar presentes nos quartos-de-final do Afrobasket feminino: Angola e Moçambique.

A Selecção moçambicana, ao terminar no primeiro lugar no Grupo D, já tinha garantido o apuramento para os quartos-de-final da prova que decorre em Dacar no Senegal.

As angolanas defrontaram nesta quarta-feira as quenianas e venceram por 64-51. Um encontro que não foi nada fácil visto que no intervalo as duas equipas estavam empatadas a 29 golos. Angola conseguiu fazer a diferença nos últimos minutos.

De notar que Rosemira Daniel foi a melhor marcadora do encontro e de Angola com 15 pontos apontados.

Apolinário Paquete, treinador das angolanas, está desde já a pensar no próximo embate, com as anfitriãs, a equipa do Senegal. Som recolhido por Cândido Camará.

Nos quartos-de-final as angolanas vão defrontar na quinta-feira 15 de agosto o Senegal, país anfitrião.

Cabo Verde fora do Afrobasket

As cabo-verdianas não resistiram à República Democrática do Congo, perdendo por expressivos 46-78. A Selecção de Cabo Verde nunca existiu no encontro estando sempre a correr atrás do resultado.

Ao microfone de Cândido Camara, António Moreira, treinador cabo-verdiano, assumia a sua decepção.

A melhor marcadora do encontro e de Cabo Verde foi Joseana Vaz que apontou 21 pontos, quase metade do total da sua equipa.

Cabo Verde ficou fora da prova, no entanto era um regresso à prova rainha do basquetebol feminino africano visto que as cabo-verdianas não estiveram presentes em 2017 no Mali. Recorde-se que Cabo Verde participou 4 vezes na fase final do Afrobasket feminino, bem longe ainda das 16 presenças de Moçambique e das 18 participações, com dois títulos continentais, de Angola.