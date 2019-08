PR exonera vice-governador do Cuanza Sul

De acordo com uma nota a que o Portal de Angola teve acesso, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola, exonerou hoje Joaquim Ricardo de Almeida Júnior, do cargo de Vice-Governador da Província do Cuanza Sul para o Sector Político, Social e Económico.

Noutro despacho, o Presidente da República nomeou Emília Cambundo Tchinawalile António Salles Camuhoto para o cargo de Vice-Governadora da Província do Cuanza Sul para o Sector Político, Social e Económico.