Ronaldo em acção frente ao Atlético de Madrid (Fotografia: TT News Agency / Erik Simander via REUTERS)

“Não preciso de mais dinheiro, quero conquistar o meu lugar na história do futebol”

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista à plataforma DAZN.

Além de explicar a relação com Zidane, o craque português Cristiano Ronaldo, em entrevista à plataforma DAZN, afirmou que acorda todos os dias com o objectivo de alcançar algo e que luta por ganhar o seu lugar na história do futebol.

“Esforço-me sempre para ganhar, em primeiro lugar, troféus com a minha equipa, sei que também me trarão prémios individuais. É o meu trabalho, o meu dia a dia”, começou por dizer, citado pel’O Jogo.

“Acordo todos os dias para treinar com o objectivo de alcançar algo e não apenas ganhar dinheiro. Não preciso de mais dinheiro, graças a Deus. Quero conquistar o meu lugar na história do futebol, ganhar mais e mais”, concluiu Ronaldo.