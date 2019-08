Ministro anuncia proposta para aumento da pensão dos ex-combatentes em 2020

A proposta para o aumento da pensão de reforma dos ex-combatentes será apresentada ao Executivo no segundo semestre de 2020, após a conclusão do processo de recadastramento que inicia no Dia 26 de Agosto do ano em curso, em todo país.

A informação foi avançada hoje, terça-feira, no Dundo, Lunda Norte, pelo ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João dos Santos “Liberdade”, quando falava à imprensa no final da sua visita de trabalho de 24 horas, que serviu para esclarecer o processo de recadastramento com termo previsto para o primeiro semestre de 2020.

Actualmente, os antigos combatentes recebem 23 mil kwanzas de subsídio de pensão reforma.

O sector controla, em todo país, 162 mil e 300 assistidos, dos quais 15 mil na Lunda Norte.

Sem avançar pormenores sobre a proposta, disse que o recadastramento vai permitir definir quem é “verdadeiramente” um antigo combatente e veterano da pátria, combatendo deste modo, os “fantasmas” no sistema.

Actualmente, disse, o ministério não está em condições de apresentar uma proposta de aumento da pensão de reforma dos seus assistidos, uma vez que existem cidadãos que beneficiam deste subsídio indevidamente, daí a necessidade de se realizar o recadastramento.

Relativamente aos apoios às cooperativas, o governante disse que o ministério está a trabalhar no sentido de proceder o registo e legalização, tendo sido registadas e legalizadas 27.