A televisão estatal do Irão reportou que o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, declarou apoio ao rebeldes Houthi no Iêmen. (© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader)

Líder supremo do Irão declara apoio aos rebeldes Houthis no Iêmen

Segundo publicou a agência AP, citada pela Sputnik, Khamenei se encontrou com o porta-voz do movimento Ansalarah, Mohammad Abdul Salam. O Ansalarah é também referido como Houthi. O encontro entre ambos aconteceu em Teerão nesta terça-feira (13).

Khamanei afirmou que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e seus apoiantes, pretendem fracturar o Iêmen. Segundo ele, o Iêmen “deve se manter firme contra a conspiração”, conforme citou a AP.

Uma coligação liderada pela Arábia Saudita, que inclui forças dos Emirados Árabes Unidos, tem combatido as forças do movimento Houthi na região norte do Iêmen desde 2015. A coligação realiza incursões em apoio ao presidente iemenita, Abdel Rabbo Mansour Hadi.

O Iêmen é um dos países árabes mais pobres do mundo e segue devastado pelo conflito. A crise humanitária no país levanta preocupação da Organização das Nações Unidas (ONU). O conflito iemenita também é visto como uma guerra de procuração entre Irão e Arábia Saudita.