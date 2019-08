Igreja Metodista apoia empreendedorismo

A Igreja Metodista Unida da Conferência Anual do Leste de Angola vai ajudar jovens empreendedores da província de Malanje, através de captação de apoios junto do governo local e de instituições bancárias para a materialização dos seus projectos.

Essa informação foi prestada hoje, terça-feira, à Angop, pelo director-geral da Juventude da Igreja Metodista do Leste de Angola, Moreira Armindo, durante a sessão de abertura de uma conferência e acampamento de jovens metodistas, que decorre até domingo (18) em Malanje, tendo acrescentado que esta congregação religiosa vai dar formação sobre empreendedorismo, para capacitar jovens interessados a ingressarem neste sector.

Disse que a iniciativa visa aproveitar o talento e a criatividade de jovens empreendedores da província de Malanje, que poderá criar mais empregos, gerar rendas e contribuir para o desenvolvimento da circunscrição.

Fez saber que ajudar jovens no mundo do empreendedorismo constitui uma das apostas da Igreja Metodista Unida da Conferência Anual do Leste de Angola para o quadriénio 2019/2022, no sentido ajudar o plano do Executivo da diversificação da economia no país.

Sobre a conferência e acampamento da juventude metodista unida, o responsável explicou que trata-se de um evento para avaliar a vida interna e as acções desenvolvidas pelas direcções distritais da igreja no período 2016/2019, bem como para fortificar a fé divina.

Participam da actividade, que tem como lema “Juventude conexionada, andando na luz do senhor”, delegados oriundos das províncias do Bié, Cuando Cubango, Lunda Sul, Lunda Norte, Malanje e Moxico, além de fiéis da República da Namíbia.