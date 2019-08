De acordo com a Reuters, o navio iraniano confiscado pela Marinha britânica, Grace 1, será devolvido na tarde desta terça-feira, informou a agência de notícias semi-oficial Fars, mencionando autoridades não-identificadas de Gibraltar.

As autoridades de Gibraltar disseram nesta terça-feira que estão a tentar reduzir os problemas com o Irão, desde a detenção em Julho do Grace 1 pelos fuzileiros navais britânicos.