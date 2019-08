“Foi um erro o ex-Presidente nomear Isabel dos Santos PCA da Sonangol” – Tchizé

Novo Jornal Online

A deputada Tchizé dos Santos, filha do antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, disse hoje que sempre foi contra a nomeação da sua irmã, Isabel dos Santos, para ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol.

No programa “Café da Manhã” da Rádio LAC, Tchizé dos Santos justificou esta declaração com a ideia de que “politicamente não caia bem”, porque o mandato do ex-Presidente da República, já estava no fim e “não era necessário”.

“Eu sempre fui contra e achei errada a nomeação da engenheira Isabel dos Santos na Sonangol e confesso que tentei impedir (essa nomeação) junto do partido, mas a minha opinião não foi tida em conta e tive que respeitar quem manda e quem decide “, disse Tchizé dos Santos, acrescentando que nunca colocou em causa as competências e a capacidade de Isabel dos Santos a frente da Sonangol, mas a sua posição resultou de ser claro que “não caia bem politicamente”.

Segundo a deputada Tchizé dos Santos, era mais fácil Isabel dos Santos ser nomeada consultora de José Eduardo dos Santos para o sector da energia e poder estar à trabalhar próximo ao ministro da Energia e Águas e as outras pessoas envolvidas nesse sector.

De acordo com a filha do ex-Presidente da República, houve em Angola pessoas mais incompetente que o seu irmão, José Filomeno dos Santos “Zenú” (ex-Presidente do Fundo Soberano), que ocuparam cargos no aparelho do Estado e que nunca ninguém estranhou.

A deputada do partido que governa Angola desde 1975 disse que não estranhou a nomeação de “Zenú” para o cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola (FSDA).

Durante a entrevista a LAC, a deputada Welwitschia dos Santos salientou que se José Eduardo dos Santos errou, então erram todos os do MPLA.

Tchizé dos Santos admitiu existir perseguição por parte do actual Governo, aos filhos do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, por causa de problemas do passado no seio do MPLA.