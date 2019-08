Crianças morrem carbonizadas no município de Belas

Duas crianças morreram carbonizadas, na segunda – feira, em consequência de um incêndio que deflagrou na residência em que viviam no município de Belas, em Luanda.

Segundo a Angop, as crianças, com quatro e oito anos, eram irmãos e encontravam-se a dormir quando deflagrou o incêndio que causou a destruição total da residência.

O porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Minguês, disse que o incêndio ocorreu no sector do Serra, no distrito de Quenguela, por volta das 17H30 e foi extinto horas depois.

Apesar de ainda não estarem determinadas as reais causas do incêndio, Faustino Minguês, apela a população para que tenha cuidado no manuseamento das fontes luminosas, para evitar incêndios, já que muitos acontecem por negligência.

Disse que a corporação continua a registar incêndios causados por negligência, tendo como causa principal o mau manuseamento das fontes luminosas.