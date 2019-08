São Tomé e Príncipe: Partido Verde exige o encerramento da maior lixeira a céu aberto

Partido Verde exige uma saída segura para o tratamento do lixo produzido no país (DR)

VOA | Óscar Medeiros

O Partido Verde exige o encerramento da maior lixeira a céu aberto, em São Tomé, caso contrario ameaça sair a rua em protesto contra o que consideram de crime ambiental.

São mais de dois hectares de lixeira a céu aberto, localizada no meio de uma zona habitacional a três quilómetros da capital São-tomense.

É o único espaço onde é depositado todo lixo produzido na cidade de São Tomé e arredores.

Há varias décadas que as autoridades falam em construção de uma incineradora, mas o projeto não saiu do papel.

Miques Bonfim porta-voz do partido dos ambientalistas São-tomenses exige uma saída segura para o tratamento do lixo produzido no país, caso contrario não irão cruzar os braços perante o perigo que representa a lixeira de Penha.