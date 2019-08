Presidente do Botswana visita Angola

O Presidente da República do Botswana, Mokgweetsi Masisi, inicia terça-feira, 13, uma visita de trabalho a Angola, para consultas bilaterais com o seu homólogo angolano, João Lourenço. (DR)

O Presidente da República do Botswana, Mokgweetsi Masisi, inicia terça-feira, 13, uma visita de trabalho a Angola, para consultas bilaterais com o seu homólogo angolano, João Lourenço.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República chegada à Angop, na agenda da visita consta um encontro com o Presidente João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta.

A delegação do Presidente Masisi inclui os ministros da Defesa, dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente, entre outros altos funcionários do Governo do Botswana.

O regresso a Gaberone do Presidente Mokgweetsi Masisi acontecerá quarta-feira no final do dia.

Angola e Botswana mantêm relações diplomáticas desde 1975, tendo assinado, em Fevereiro de 2006, um Acordo Geral de Cooperação.

Os dois países são membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que procura consolidar as bases para formar uma zona de comércio livre.

Fazem também parte do projecto Okavango/Zambeze, partilhado ainda pela Namíbia, Zimbabwe e Zâmbia, num total de 278 mil quilómetros quadrados.

Angola possui a segunda maior parcela do projecto, com 87 mil quilómetros quadrados, atrás da Zâmbia, que disponibilizou 97 mil quilómetros quadrados.