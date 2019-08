Irão adverte que presença ‘ilegal’ de Israel no golfo Pérsico pode provocar guerra

Sputnik

O aviso do IRGC surge em meio a informações de que Israel concordou conceder assistência em inteligência à coligação marítima proposta pelos EUA para patrulhar o golfo Pérsico.

O chefe da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC), contra-almirante Alireza Tangsiri, advertiu que qualquer tipo de presença ilegítima de Israel no golfo Pérsico poderá desencadear uma confrontação na região e que as responsabilidades pelas consequências recaem sobre os EUA e o Reino Unido.

“Os EUA e o Reino Unido têm de assumir as responsabilidades pela presença ilegal do regime sionista nas águas do golfo Pérsico. Qualquer tipo de presença do regime sionista no golfo Pérsico é ilegal, uma vez que pode provocar uma guerra e confrontação na região”, disse no domingo (11) o chefe da Marinha do IRGC ao canal televisivo libanês Al Mayadeen, escreve The Times of Israel.

Alireza Tangsiri teria também dito que “sempre que os nossos comandantes o desejarem, eles podem deter qualquer navio, mesmo que ele esteja acompanhado pelas forças americanas e britânicas”.

“Ao formar uma coligação ilegal na região, os EUA e o Reino Unido estão tentando aplicar seus próprios cenários. A segurança do golfo Pérsico está entre as prioridades do Irão, e nós acreditamos que as rotas de navegação iranianas devem continuar sendo internacionais”, disse Tangsiri.

O comandante do IRGC salientou que a Marinha da força de elite iraniana é responsável por garantir a segurança no estreito de Ormuz e no golfo Pérsico e não necessita ali da presença de estrangeiros.

“Irão é o responsável pela segurança no golfo Pérsico, porém isso depende das exportações do nosso petróleo e da capacidade do país para utilizar a região. Nós vamos garantir a segurança no golfo Pérsico desde que a nossa própria segurança esteja garantida”, afirmou Tangrisi.

Os EUA anunciaram seus planos para organizar uma coligação naval visando garantir a segurança de navegação no estreito de Ormuz, uma importante rota de exportação de petróleo, após recentes ataques a vários petroleiros no Golfo.