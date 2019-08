Em Brasília, mulheres indígenas ocupam Ministério da Saúde em protesto

Nesta segunda-feira (12) grupos indígenas liderados por mulheres ocuparam um prédio do Ministério da Saúde, em Brasília. (© AFP 2019 / EVARISTO SA)

Nesta segunda-feira (12) grupos indígenas liderados por mulheres ocuparam um prédio do Ministério da Saúde, em Brasília.

A manifestação denuncia o desmonte da Saúde indígena e reuniu movimentos de mulheres de várias regiões do país.

O prédio ocupado foi o da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que faz parte do Ministério da Saúde.

Os grupos exigem a saída da secretaria da pasta, Silvia Nobre, além de reivindicarem mais investimentos na área. Para as mulheres indígenas presentes, é necessário o fortalecimento da secretaria e o cessar do desmonte do órgão.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram centenas de manifestantes indo em direcção à secretaria. A maioria dos presentes é de mulheres.

Comunidades indígenas sofrem constantes violações de direitos humanos no Brasil. Recentemente, a questão tem se tornado tema de debate internacional devido à retórica política empregada em Brasília e à pressão de outros países pela manutenção dos direitos dos indígenas.