Eleição Presidencial para União dos Angolanos e Amigos de Angolanos no Estado do Rio de Janeiro

Eleição Presidencial para União dos Angolanos e Amigos de Angolanos no Estado do Rio de Janeiro

Começou oficialmente no dia (01) de Agosto a campanha para eleição a presidência da União dos Angolanos e Amigos dos Angolanos Residentes no Estado Rio de Janeiro (UNAERJ). A campanha para presidência da associação dos Angolanos Residentes no Estado do Rio de Janeiro, que teve seu inicio oficial no dia 01 de Agosto e terá a votação no dia 24 do mesmo, e tem como candidatos os senhores; Boaventura Gonçalves, residente no Brasil à 26 anos, Manuel Diogo, residente a 30 anos, Garcia Neto Zacarias, residente a 34 anos, Jorge Capitão, residente a 20 anos e Antônio Agostinho Francisco, residente a 30 anos.

No Estado do Rio de Janeiro, residem atualmente mais de 7.000 angolanos entre as zonas norte, oeste, sul e centro da cidade, destes angolanos estão crescendo a segunda geração de angolanos nascidos no Brasil. Para uma comunidade melhor e bem organizada, tem a necessidade de ter uma representação comunitária para atender as demandas desta comunidade, surge então a União dos Angolanos e Amigos dos Angolanos Residentes no Estado do Rio de Janeiro (UNAERJ).

A UNAERJ já existe a mais de 10 anos e nunca teve uma participação tão efetiva na vida da comunidade. Com o engajamento do Consulado Geral de Angola através do sector para as comunidades dirigido pelo Vice-Cônsul Domingos Camilo Buanga, e o apoio das redes sociais e da Rádio Kwanza-rio, as associações angolanas no Rio de Janeiro, estão a ganhar mais destaque e a comunidade está sendo mais participativa.

No domingo (10) o Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro, abriu as portas do seu Auditório para os candidatos apresentarem suas propostas de governação para os representantes da comunidade que estiveram presente no evento. Durante apresentação das propostas, os candidatos responderam algumas perguntas feitas pelos membros presentes.

Para essa apresentação, estiveram presentes apenas três candidatos, são eles; Garcia Neto Zacarias, Candidato da chapa 01, Boaventura Gonçalves, Candidato da chapa 09 e o Manuel Diogo, Candidato da chapa 13. Foi uma apresentação tranquila e concisa onde os candidatos puderam sentir um pouco do calor da comunidade, a eleição ocorrera no dia 24 de agosto no Espaço Cultural de Angola no Rio de Janeiro, situado na Avenida Presidente Wilson nº 113 Centro.

(Nota de imprensa enviada a nossa redação com pedido de publicação)