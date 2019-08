Bolsonaro ironiza Alemanha por corte de recursos para Amazônia

Sputnik

O governo alemão suspendeu parte dos recursos destinados à proteção da Amazônia, alegando preocupação com o aumento do desmatamento no país.

O presidente Jair Bolsonaro comentou neste domingo (11) a decisão do governo alemão de cortar parte dos recursos destinados à proteção da Amazônia. De acordo com ele, a Alemanha “vai deixar de comprar à prestação a Amazônia”.

“[A Alemanha] Não vai mais comprar a Amazônia, vai deixar de comprar à prestação a Amazônia. [Eles] podem fazer bom uso dessa grana, o Brasil não precisa disso”, afirmou Bolsonaro.

De acordo com a embaixada alemã, citada pela Folha de S.Paulo, a decisão reflete “grandes preocupações com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira”. A representação alemã acrescentou que o corte não afeta o Fundo Amazônia, do qual a Alemanha é um dos principais doadores.

Ao ser questionado se a decisão do governo alemão poderia abalar a imagem do Brasil, Bolsonaro se negou a falar mais sobre o assunto. “Já respondi sobre isso”, completou.