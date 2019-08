SG do MPLA condena mensagens que visam desacreditar processo de mudanças

O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, condenou neste sábado (10), em Luanda, os cidadãos que nas redes sociais têm disseminado mensagens que visam desacreditar o processo de mudanças sociais e económicas em curso no país. (DR)

Angop

Para o dirigente político, que falava no acto de massas promovido pela JMPLA, a juventude angolana, particularmente a luandense, demonstrou que está comprometida com as reformas em curso para o desenvolvimento do país e não vai crer nos falatórios dos detractores.

O mesmo, sublinhou que os jovens estão atentos, e aqueles que pretendem travar a marcha do desenvolvimento do país, “em nada vai dar”.

Por seu turno, o secretário provincial de Luanda do MPLA, Sérgio Luther Rescova Joaquim, apelou os militantes da organização juvenil do partido para se manterem firmes no posicionamento de melhorar o que “Está bem e corrigir o que está mal”.

Já o secretário da JMPLA em Luanda, Nelson Lopes Funete, considerou que a realização das assembleias de base de renovação de mandatos e a assembleia provincial, acontecer no decorrer deste mês de Agosto, são momentos que vão culminar com a realização do VIII Congresso Ordinário da organização juvenil, em Outubro.

A marcha visou saudar o evento político e as iniciativas governativas do líder do partido, contou com a presença de membros do Comité Central e do Secretariado do Bureau Politico e da OMA provincial.