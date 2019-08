Criada cooperativa para fabrico de sabão artesanal em Catete

Uma cooperativa composta por vinte jovens vai ser criada segunda-feira (12/09) do mês em curso no distrito urbano de Catete, município de Icolo e Bengo, em Luanda (DR)

Uma cooperativa composta por vinte jovens vai ser criada segunda-feira (12/09) do mês em curso no distrito urbano de Catete, município de Icolo e Bengo, em Luanda com objectivo de criar emprego a juventude, no âmbito do dia internacional da juventude assinalar-se no próximo dia 12 do corrente mês.

Em declarações este sábado, à Angop, o secretário municipal da Juventude local, Dumilde António Lourenço Pereira, disse que esta cooperativa será constituída no âmbito do empreendedorismo, permitindo com que os jovens tenham uma ocupação socioeconómica.

Para o sucesso dessa cooperativa, o Instituto Angolano da Juventude em parceria com o Conselho municipal da Juventude Local formaram já vinte jovens da circunscrição para materializar o projecto, por sinal bastante, promissor.

Durante dois dias, os jovens com idades compreendidas entre os 18 aos 35 anos, foram formados por especialistas convidadas pelas organizações acima referenciadas e, com vários ingredientes, entre os quais, produtos da natureza e diferentes detergentes, aprenderam a fazer o sabão artesanal.

Na mensagem dos formandos ficou manifestado a satisfação pela formação e a vontade de se trabalhar, afincadamente, para o excedente da produtividade, nesta região mais ao leste da cidade capital, Luanda.

O município de Icolo e Bengo que dista a 60 quilómetros a leste da cidade capital, Luanda possui uma densidade populacional de 81 mil 44 habitantes que se dedicam, maioritariamente, actividade agrícola e piscatória.