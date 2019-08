Angola acolhe fórum das organizações da sociedade civil da SADC

A República de Angola acolhe de 12 a 14 deste mês o Fórum das Organizações da Sociedade Civil da SADC, soube, neste domingo, à Angop de fonte da organização.

Este encontro, de acordo com a nota, realiza-se no âmbito da iniciativa Great Green Wall (GGWI), um programa Pan-Africano que tem liderado acções da sustentabilidade na gestão das terras secas em África, com vista a responder aos desafios do combate a degradação dos ecossistemas.

O programa em causa foca-se também no combate à pobreza e na construção da resiliência para as alterações climatéricas, acesso aos serviços básicos da água, saúde e educação, segurança alimentar, diversificação de rendimentos, segurança civil e espaço para paz e conservação da biodiversidade.

Com a realização dês evento, que acontecerá a convite dos Secretariados da Comissão da União África e da Comunidade dos Países da África Austral, através do Ministério do Ambiente, pretende-se juntar, pela primeira vez, actores não estatais da SADC na deliberação das principais acções imediatas e futuras com vista ao fortalecimento de capacidades de resposta e afirmação do seu papel no âmbito da implementação da GGWI.

Pretende-se igualmente a criação de coligações ou de movimentos de organizações da sociedade civil, a identificação de áreas específicas de intervenção, para a melhor implementação da GGWI, entre outros objectivos.