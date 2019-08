Afrobasket 2019: Selecção feminina averba derrota na estreia

Angop

A selecção nacional sénior feminina de basquetebol perdeu neste sábado, diante da congénere do Mali, por 63-71, em jogo da primeira jornada do grupo C do Afrobasket que decorre na cidade senegalesa de Dakar.

Ao intervalo, as comandadas de Apolinário Paquete perdiam por 26-30.

A poste Alexia Dizeko com 17 pontos foi a melhor “cestinha” da partida, já Nadir Manuel destacou-se nos ressalto com 10, enquanto Italee Lucas foi a que mais protagonizou assistências com total de sete.

O combinado nacional, volta jogar domingo frente a República Democrática do Congo, às 20 horas, para o fecho da fase de grupo da prova que envolve 12 selecções.

Integram a selecção nacional as basquetebolistas Felizarda Jorge, Nguiendula Filipe, Nadir Manuel, Regina Pequeno, Finesa Eusébio, Elizabeth Mateus, Luísa Macuto, Italee Lucas, Rosimira Daniel, Cristina Matiquite, Alexia Dizeko e Avelina Peso.

Na última edição disputada em 2017, o país ficou na sexta posição, no entanto é detentora dos títulos disputados em 2011, no Mali e 2013 em Moçambique.

A Nigéria é a detentora do troféu, ganho em 2017, no Mali