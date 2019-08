Encerradas representações comerciais de Angola no exterior

Os Ministérios das Relações Exteriores e do Comércio procederam ao encerramento de todas as Representações Comerciais e à cessação de funções dos respectivos Representantes e Adidos Comerciais no exterior do país.

Num comunicado divulgado ontem, o Ministério das Relações Exteriores informa que a medida decorre do processo, em curso, de “redimensionamento, reorganização, reestruturação e do novo alinhamento da Rede Diplomática e Consular da República de Angola”.

Assim, escreve o JA, cessam funções Mbumba Tshico, que respondia pela Representação Comercial junto do Reino da Bélgica, Luxemburgo e Holanda, Paula Francineth e Oliveira Cordeiro Lisboa (Espanha), Manuel do Nascimento Júnior (Washington-EUA), Videira Pedro (Joanesburgo-África do Sul), Ana Beatriz de Ceita da Costa (Lisboa-Portugal), Filipa Maria dos Anjos Guilherme Gaspar (Beijing- China e Países da ASEAN) e Manuel Vieira Pires Delgado (Brasil).

O ministro das Relações Exteriores deu, igualmente, por finda a comissão de Joaquim Pereira da Gama, como Adido Comercial em Genebra, Suíça.

No comunicado, é dada por finda a comissão de Maria Elisa de Almeida Rodrigues, que desempenhava a função de chefe administrativa e Financeira da Representação Comercial de Angola junto dos órgãos e Organismos da SADC, cuja sede está na África do Sul.