Equipa do 1º de Agosto (Arquivo) (FOTO: ROSÁRIO DOS SANTOS)

D’Agosto inicia “champions” com vitória

Angop

O 1º de Agosto venceu neste sábado o KMKM FC da Tanzânia, por 2-0, em jogo da primeira “mão” da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga de Clubes Campeões Africanos.

Ary Papel, aos 72 minutos e Leonel Yombi, aos 90+3, garantiram o triunfo importante dos “militares” neste início da competição, cujo objectivo inicial é redimir-se da eliminação prematura na edição passada.

Trata-se da mesma dupla que segunda-feira última garantiu o título da Supertaça diante do Desportivo da Huíla. Em jogo da segunda “mão”, disputado no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, Ary Papel marcou aos 41 minutos, enquanto o seu colega camaronês aos 86′.

Contratado este ano para marcar golos, o atacante Leonel Yombi confirmou a sua veia goleadora nestes dois primeiros jogos oficiais da presente época.

A partida da segunda “mão” está marcada para o dia 24 de Agosto, na capital do país.

Para a mesma competição, o Petro de Luanda joga domingo, em Maseru, com o Matlama do Lesotho, devendo o duelo da segunda “mão” acontecer entre os dias 23 e 25 do corrente mês.

Na edição 2018/2019, os petrolíferos não foram além da fase de grupos, ao ocuparem a quarta e última posição da série D, com sete pontos.