Atentado com carro bomba mata 2 funcionários da ONU na Líbia

A ONU tenta intermediar uma trégua na capital Trípoli, onde o Exército Nacional Líbio (LNA), com sede no leste do país, lançou um ataque surpresa em abril.

Uma explosão de um carro-bomba na cidade líbia de Benghazi matou 2 funcionários da ONU neste sábado (10). A informação foi divulgada por fontes médicas locais, citadas pela agência Reuters.

O porta-voz do LNA, Ahmed Mismari, disse a repórteres que as duas pessoas mortas eram guardas da Missão de Estabilização da ONU na Líbia (UNSMIL). Ele acrescentou que dez pessoas foram feridas, entre elas crianças.

A explosão aconteceu em frente a um shopping e um banco. Pelo menos um carro queimado da ONU pode ser visto no local.

Desde 2011, ano do derrube do governo e do assassinato de Muammar Kadhafi, a Líbia tem vivido no caos. O território líbio está fragmentado entre vários grupos rivais. Em Trípoli está o GNA, presidido por Fayez Sarraj e reconhecido pela ONU.

No leste, o povo elegeu um parlamento, a Câmara dos Representantes. Ela goza do apoio do LNA, sob comando do marechal Khalifa Haftar, e procura alterar o equilíbrio de forças a seu favor. Em 4 de abril de 2019, o exército de Haftar lançou uma ofensiva contra Trípoli