Angola invicta no torneio internacional

Angop

A selecção nacional sénior feminina de andebol venceu sexta-feira a equipa anfitriã Busan Bisco, da Coreia do Sul, por 36-29, no torneio internacional “Busan Cup2019”, que decorre naquele país da Ásia, mantendo-se invicta no cômputo de cinco dias de competição.

No jogo, disputado no pavilhão Sajik Indoor, as angolanas venciam já ao intervalo por 19-16.

Trata-se do terceiro triunfo das campeãs africanas neste torneio onde preparam a sua participação no Campeonato do Mundo em Dezembro deste ano, no Japão, após triunfos diante do CS Gloria Bistrita Nasaud, da Roménia (28-20) e HC Zvezda Zvenigorod, da Rússia (35-23).

As dodecampeões voltam a jogar este sábado diante da formação do Ringkobing Handbold, da Dinamarca, e encerram a prova com a Austrália, na próxima segunda-feira (11).

Integram a selecção, sob orientação do dinamarquês Morten Soubak, as jogadoras Helena Sousa, Teresa Almeida (guarda-redes), Albertina Kassoma, Liliana Venâncio Ruth João (pivôs) e Helena Paulo, Isabel Guialo (centrais),

Completam o grupo: Magda Cazenga, Aznaide Carlos, Wuta Dombaxi e Natália Bernardo (laterais), Joana Costa, Claudeth José, Juliana Machado, Iracelma Silva, Janeth Santos e Vilma da Silva (pontas).