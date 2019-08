Presidentes da República e do Ghana discursam hoje no Palácio Presidencial

Os Presidentes de Angola, João Lourenço, e do Ghana, Nana Akufo-Addo, discursam hoje, no Palácio Presidencial, na abertura das conversações oficiais entre delegações dos dois países, no quadro da visita do estadista ghanense, que está desde ontem em Luanda, escreve o JA.

Nana Akufo-Addo desembarcou na tarde de ontem no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, onde foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

Segundo o programa da visita distribuído à imprensa, após o fim das conversações, prevê-se a assinatura de acordos seguida de declarações à imprensa, nos jardins do Palácio Presidencial.

O Presidente do Ghana vai à Assembleia Nacional, que realiza uma sessão solene em sua honra.

Pela manhã, Nana Akufo-Addo desloca-se ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, antes de seguir para o Palácio Presidencial.

O actual Presidente do Ghana venceu as eleições presidenciais de 2016 e foi investido no cargo em Janeiro de 2017.

Em Junho deste ano, a empresa angolana do sector energético Aenergy ganhou a concessão da companhia eléctrica do Ghana por um período de 20 anos, que inclui um investimento superior a 530 milhões de euros.

Em 2010, o Governo angolano procedeu, em Luanda, à entrega de quatro projectos ao Governo ghanense no domínio económico, científico, técnico e cultural, durante a IV Sessão da Comissão Bilateral Angola-Ghana. Os peritos analisaram vários documentos que retrataram o balanço dos resultados da III Sessão da Comissão Bilateral.