MINSA esclarece situação das ambulâncias estacionadas em Viana

INTERIOR DE UMA AMBULÂNCIA DO INEMA (DR)

O Inspetor-geral do Ministério da Saúde, Miguel de Oliveira, explicou na noite desta quinta-feira que parte das ambulâncias parqueadas no Centro Ortopédico de Reabilitação Física, no município de Viana, estão avariadas.

O responsável prestou esta informação durante uma conferência de imprensa realizada no parque de estacionamento daquela unidade sanitária, na qual realçou que as viaturas de marca Iveco foram colocadas no local por falta de acessórios de mecânica, bem como materiais de suporte médico.

Segundo ele, o Instituto Nacional das Emergências Médicas (INEMA) tem vindo a evidenciar esforços para poder recuperar as mesmas.

De acordo com a Angop, o Inspetor-geral da Saúde indicou que seis das viaturas são de suporte químico e biológicos e que só devem ser utilizadas em casos específicos, como intoxicação química ou vazamento de substâncias químicas.

“São ambulâncias para ser usadas no transporte de pessoas com doenças altamente infecciosas, como por exemplo ébola e marburg” – ressaltou.

Disse, por outro lado, que outras quatro ambulâncias foram adquiridas para prestar serviço de neonatal, como o transporte de crianças com saúde prematura.

Enquanto isso, Miguel de Oliveira assegurou que as ambulâncias vão permanecer no mesmo local.

Na quarta- feira (7), o governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova efectuou uma visita surpresa ao Centro Ortopédico de Reabilitação Física, tendo constatado a existência de 38 ambulâncias afectas ao INEMA.

O governador prometeu em averiguar por que razão as ambulâncias se encontram naquele local e considerou que são meios bem equipados e necessários para as emergências médicas.