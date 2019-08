Incêndio deflagra nas imediações do Parque da Quiçama

Um incêndio de médias proporções deflagrou, nesta quinta-feira, numa zona adjacente ao parque Nacional da Quiçama, município da Quiçama, em Luanda, segundo fonte do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB).

Para a extinção do incêndio, que atingiu aproximadamente 15 hectares, os bombeiros envolveram homens e meios dos quartéis do Cabo Ledo, Barra do Kwanza e do próprio parque da Kissama.

Em declarações hoje (sexta-feira) à Angop, porta-voz do SNPCB, Faustino Minguês, disse que o fogo iniciou por volta das 13 horas e foi extinto quatro horas depois, tendo atingido o capim e a matebeira (hyphaebe guineensis).

Até ao momento não foram registadas morte de animais, mas os técnicos do Ministério do Ambiente prosseguem com as averiguações no local para saber ao certo os danos causados pelo incêndio.

Os bombeiros desconhecem até o momento a origem do incêndio.

Em dezembro de 2017, cerca de 86 hectares do Parque Nacional da Quiçama foram devastados pelas chamas que causaram também a perda de algumas espécies de animais rastejantes, destacando-se duas jiboias.