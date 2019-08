IGAPE já vendeu cinco das 52 fábricas da ZEE por privatizar

Mercado

A Comissão de Negociação do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) deliberou adjudicar as unidades industriais Cartoon, Indugidet, Juntex, Univitro e Coberlan a favor dos concorrentes Angoalissar, Azoria, Ecoindustry e Zeepack, encerrando, assim, aquele que pode ser considerado o primeiro ensaio de um processo de transferência de activos que eram do Estado para os privados de maneira transparente.

A unidade industrial Cartoon passa a ser detida pela Angoalissar e poderá ser vendida ao preço de 1000 milhões Kz, Indugidet passa para a Azoria no valor de 3,3 mil milhões Kz, Juntex fica agora a cargo da Ecoindustry que poderá pagar 1,1 mil milhões Kz, Univitro e Coberlan passam para a Zeepack num valor total de 850 milhões Kz( ver tabela).

“Assim, nos termos do ponto 30 do Programa de Procedimento do Concurso, os concorrentes poderão recorrer da análise e julgamento dos documentos contidos do resultado final da Sessão Pública do Leilão e habilitação do Adjudicatário, ao abrigo do direito de reclamação”, diz um extracto do relatório final a que o Mercado teve acesso.