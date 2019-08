Governo recua na subida dos preços do comboio

Segundo avança a Angop, o Caminho de Ferro de Luanda (CFL) decidiu hoje (sexta-feira) manter inalterado o preço dos bilhetes de comboios suburbanos de passageiros Bungo/Catete/Bungo, três depois de ter anunciado que ajustaria a tarifa.

Com base no anúncio feito hoje (sexta-feira), o bilhete de terceira classe que passaria da AKz 60 se mantém a 30 kwanzas, o de 2ª classe que custaria 210 kwanzas continua a 200 kwanzas, e a de primeira classe mantém-se a 500 kwanzas.

De acordo com o director do gabinete de Comunicação e Imagem do CFL, Augusto Osório, que falava hoje à Televisão Pública (TPA), houve precipitação na implementação da medida, atendendo ao facto de que alguns procedimentos não foram observados.

Augusto Osório prometeu, caso seja comprovado, que alguns passageiros tenham adquirido bilhetes com base na tarifa ajustada, poderão beneficiar de reembolso.

A alteração da tarifa, segundo o CFL, seria enquadrada no Plano Integrado de Ajustamento dos Preços Regulados.