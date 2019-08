Funcionários do Protocolo suspensos por graves falhas

O Ministério das Relações Exteriores anunciou ontem, em Luanda, que constatou a existência de graves irregularidades e práticas ilícitas no funcionamento das salas VIP do Protocolo do Estado nas unidades do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e do Terminal Doméstico.

De acordo com o Jornal de Angola, entre as irregularidades, segundo uma nota de imprensa da instituição, constam o acesso indevido de pessoas estranhas e a passagem de bens e mercadorias não autorizadas, envolvendo funcionários do Ministério das Relações Exteriores, apuradas depois de acções inspectivas.

“Avaliada a gravidade de tais actos, foram abertos processos disciplinares, com vista à responsabilização civil e criminal dos infractores”, lê-se na nota à imprensa.

Em função disso, e no sentido de impedir a continuidade de tais práticas nefastas, a Direcção do Ministério das Relações Exteriores decidiu “suspender, com efeitos imediatos, os funcionários do Protocolo Geral do Estado destacados naquelas unidades do Aeroporto e envolvidos nas acções denunciadas”.

O Ministério das Relações Exteriores decidiu remeter às competentes autoridades policiais e judiciais os respectivos processos, para que sejam tomadas as medidas adequadas.

A instituição recorda, no comunicado, que as salas VIP do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e do Terminal Doméstico devem ser utilizadas apenas por entidades nacionais e estrangeiras previstas nos artigos 5º; 6º e 7º, do Decreto Presidencial nº 230/11, de 23 de Agosto, que aprova o Regulamento sobre a Gestão e Utilização das Salas do Protocolo do Estado. O Mirex agradece a colaboração prestada pela ENANA, INAVIC, AGT, Segurança Aeroportuária, SME e outros órgãos.