Angola e Gana suprimem vistos

MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIORES, MANUEL AUGUSTO (À DIR) ASSINA ACORDOS COM HOMÓLOGA DO GANA (FOTO: FRANCISCO MIUDO)

Angop

Os governos de Angola e do Gana rubricaram nesta sexta-feira, em Luanda, um acordo de supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço.

O protocolo, rubricado na presença dos Chefes de Estado de Angola, João Lourenço, e do Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, visa facilitar a mobilidade migratória a cidadãos dos dois países.

No quadro da visita de dois dias de Nana Akufo-Addo a Angola à convite do seu homólogo angolano, foram igualmente rubricados os acordos de cooperação e intercâmbio no domínio da educação e outro para a implementação da comissão bilateral.

Os acordos foram assinados pelos chefes da diplomacia dos dois países, respectivamente, Manuel Augusto, por Angola, e Hon Shirley Ayorkor Botchwey, pelo Ghana.

As partes concordaram em cooperar também nos domínios do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Inovação, Aviação, Pesca, Aquicultura, Promoção de Investimentos e de Exportações, Imigração, Alimentação e Agricultura, Petróleo, Gás, Energia e Turismo, através da troca de informações e experiências, incluindo a promoção de boas práticas agrícolas.

No domínio da educação, as partes se propõe promover a mobilidade de professores e pesquisadores em instituições de ensino superior e centros de pesquisa científica.

Segundo o comunicado final da primeira visita oficial de um Chefe de Estado do Gana a Angola, as partes decidiram convocar para os próximos dois meses, na capital ganense, Acra, a sexta sessão bilateral de cooperação, com vista a revitalizar a cooperação.

Angola e Gana decidiram estender a colaboração no acesso a mercados, facilitação do comércio, transformação industrial, participação em feiras e exposições em cada um dos países e no desenvolvimento de negócios.

As partes propõe-se a implementar programas conjuntos na área de investigação científica e técnica para conhecimento da riqueza piscatória nas águas marítimas dois países, para melhorar a exploração e gestão sustentável comum destes recursos.

Decidiram igualmente continuar a cooperar numa estratégia integrada para a região do Golfo da Guiné, bem com manter a colaboração no quadro da União Africana, Nações Unidas e outras organizações internacionais.

Independente do Reino Unido desde 6 de Março de 1957, o Gana é um país da África Ocidental membro da Comissão do Golfo da Guiné, organização com sede na capital angolana, Luanda.