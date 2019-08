SIC remete 990 processos-crime a PGR

Novecentos e 90 processos-crime foram remetidos pelo Serviço de Investigação Criminal do Cuanza Norte (SIC), de Janeiro a Junho do ano em curso, ao Ministério Público para legalização.

Comparativamente a igual período anterior, houve um aumento de 38 processos.

O porta-voz do SIC no Cuanza Norte, sub-chefe Adão Morais, afirmou, em declarações à Angop, que os processos instruídos incluem 979 ligados a crimes diversos, entre os quais 137 relacionados com infracções de trânsito e 10 de natureza económica, com 544 detidos.

Dos crimes arroladas, referiu, 546 ocorreram na via pública, 362 no interior de residências e 71 em estabelecimentos comerciais

Adão Morais disse , por outro lado, que no âmbito da elevação das competências do efectivo do SIC, mais de 30 oficiais e agentes do órgão participam desde hoje (sexta-feira), em Ndalatando, de um curso de formação em matéria de investigação criminal e instrução processual orientado por quadros locais.

Com duração de 15 dias, a acção formativa abarca matérias sobre recolha e informação secreta, isolamento e protecção do local do crime, técnicas investigativas, controlo delituoso, estudo e análise da situação operativa, entre outras.