RAPP produz dados reais do sector agro-pecuário – ministro

O ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, afirmou nesta quinta-feira, em Ondjiva, província do Cunene, que o Recenseamento Agro-pecuário e Pesca (RAPP) 2018/2019, iniciado em Março último, vai produzir dados reais do sector agro-pecuário.

O RAPP, avança Angop, com um orçamento de USD 24 milhões e 999 mil, vai permitir ao país planear melhor e tomar decisões assertivas.

O recenseamento, que vai até Dezembro de 2019, abrangerá 25 mil e 346 aldeias no país, numa amostra de 80 mil agregados familiares e empresas do ramo agrícola e pesca, e conta com financiamento do Banco Mundial.

Trata-se de uma operação estatística exaustiva a nível nacional, que tem por objectivo disponibilizar ao Governo e em pessoas interessadas informações estatísticas actualizadas sobre a agricultura, pecuária, pesca e aquicultura.

O ministro, que falava no acto de encerramento do Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Agricultura e Florestas, que decorreu nos dias 7 e 8 deste mês, na cidade de Ondjiva, disse ser importante que os criadores de animais, agricultores e outros autores do sector que facilitem o acesso a informação por parte dos inquiridores do RAPP.

Com a duração dois dias, a reunião, que decorreu sob o lema “Desafios da Produção Agropecuária e Florestal, como Garantia da Segurança Alimentar”, analisou o relatório do ano agrícola 2018/2019, estado de preparação do ano agrícola 2019/2020, Programa de Apoio ao Crédito (PAC) e Reestruturação do Fundo de Desenvolvimento Agrário (FADA), Recenseamento Agropecuária e Pescas (TAPP) e Implementação do IVA no sector Agrário.