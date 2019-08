Cesaltina Romeu, Chefe de Departamento para a Igualdade e Equidade no Género da Direcção Nacional dos Direitos da Mulher (Foto: Assis Quituta)

País regista baixa execução da política de igualdade no género

A execução das acções preconizadas pela política nacional para a igualdade e equidade no género no país, no período de 2013/2018, rondou abaixo dos 50%, percentagem negativa, atendendo as metas estabelecidas.

Esse pronunciamento, segundo Angop, foi feito hoje, quinta-feira, à imprensa, na cidade de Mbanza- Kongo, província do Zaire, pela chefe de Departamento para a Igualdade e Equidade no Género da Direcção Nacional dos Direitos da Mulher, Cesaltina Romeu, durante um encontro nacional sobre o género.

Disse que várias causas estiveram na base do incumprimento de algumas metas previstas, como o facto de não ter sido disponibilizado um orçamento específico para tratar as questões previstas nos domínios dos serviços sociais básicos como a saúde, educação e saneamento básico, no âmbito deste programa.

Segundo a responsável, questões de índole cultural também obstaculizaram o cabal cumprimento das metas do programa acima dos 50 %.

Considerou, por outro lado, razoável o cumprimento do ponto relativo à elaboração da legislação sobre a matéria de igualdade e equidade no género, assim como a representatividade da mulher na vida pública e política do país.

Sobre o workshop, de âmbito nacional, Cesaltina Romeu explicou que o mesmo está a servir para analisar as reais causas que impediram o cumprimento das metas previstas na política de género, no sentido de redefinir-se as estratégias de actuação.

Avançou que, após o encontro, será produzido um relatório geral de balanço no qual estará plasmado o plano de acção para os próximos anos, a ser apresentado em Setembro deste ano às estruturas centrais do Estado.

O workshop, com duração de um dia, foi aberto pelo vice-governador provincial para o sector Social, Político e Económico do Zaire, António Kialungila, e está a ser orientado por técnicos do Ministério de Acção Social, Família e Igualdade de Género.