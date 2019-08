Jovem morto à facada pelo irmão no Cuito

Um jovem de 21 anos de idade foi morto com golpes de faca na região peitoral pelo seu irmão mais novo, segunda-feira (6), na cidade do Cuito, província do Bié, na sequência de desentendimento entre ambos.

De acordo com a Angop, a informação foi avançada hoje, quarta-feira, pelo director do Gabinete de Comunicação e Imagem do Comando Provincial da Polícia Nacional em exercício, inspector Alberto Wambembe, quando apresentava o ponto de situação delituosa dos últimos sete dias, na região.

Fez saber que no período em causa, na cidade do Cuito, um outro cidadão de 30 anos de idade foi morto também à facada, por um amigo, depois de terem brigado.

Disse que os dois supostos assassinos já estão sob custódia da Polícia Nacional e serão processados criminalmente.

Entre os dias 01 e 07 deste mês, precisou, o Comando Provincial da Polícia Nacional do Bié registou 69 crimes de natureza diversas, menos três em relação aos ocorridos no igual período anterior, com a detenção de 42 indivíduos, acusados de estarem implicados nos referidos delitos.

Apontou como principais causas que estiveram na base dos crimes o uso excessivo de bebidas alcoólicas e outras drogas, divergências familiares, ganância ao lucro fácil, desemprego, falta de iluminação pública nos principais centros suburbanos, inobservância às regras de trânsito, entre outros factores.

Apelou à população no sentido de evitar fazer justiça por mãos próprias, mas procurar sempre às instituições de direito a fim de tratarem destes assuntos.