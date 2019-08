Eva Rap Diva é a única angolana nomeada ao Afrimma

A cantora Eva Rap Diva é a única artista angolana nomeada ao prémio African Muzik Magazine Awards (Afrimma) segundo a lista divulgada quarta-feira.

Criado em 2014, pela revista “African Muzik Magazine Awards”, o Afrimma visa premiar a expansão da música africana na diáspora, gravada e publicada de Novembro do ano transacto até Junho do ano em curso.

Angola teve a melhor participação na edição de 2017, com C4 Pedro em destaque ao arrebatar os troféus referentes a Melhor Artista Masculino da África Central, Melhor Artista Lusófono e Melhor Artista Além-Fronteiras, e Nsoki a Melhor Artista Feminina da África Central, com a música “África Unite”, Artista Revelação.

A representante angolana da organização, Nilsa Lima, em declarações hoje (quinta-feira) à Angop, fez saber que segundo a gala de premiação, trata-se dos africanos que mais se destacaram no mercado musical internacional no ano de 2019.

Com muita estrada no music hall nacional, a artista angolana não para de se reinventar, tendo passado os últimos dois anos a investir no mercado musical internacional.

Eva Rap Diva marcou a sua presença em alguns dos maiores palcos internacionais, de referir: Festival Vodafone Mexefest, MEO Sudoeste, Rock in Rio Lisboa, MEO Marés Vivas, entre outros. Para além de Portugal, também mostrou as suas rimas no México, Espanha e Brasil.

A gala de premiação Afrimma realiza-se anualmente em Outubro em Dallas, Texas, EUA.