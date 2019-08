Descarga atmosférica causa duas mortes na Lunda Norte

Duas pessoas da mesma família, de 33 e 40 anos de idade, morreram no município de Caungula, 370 quilómetros da cidade do Dundo, Lunda Norte, vítimas de uma descarga atmosférica ocorrida quarta-feira, soube hoje (quinta-feira), a Angop.

Segundo o porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros na Lunda Norte, Maurício Elalu, este é o segundo caso este mês e este ano, tendo o primeiro ocorrido no município do Cuilo, e vitimado uma criança de quatro anos de idade.

Descargas atmosféricas são descargas eléctricas de grande extensão e intensidade, que ocorrem na atmosfera, entre regiões electricamente carregadas, e pode dar-se tanto no interior de uma nuvem (intra-nuvem), como entre nuvens (inter-nuvens) ou entre uma nuvem e a terra (nuvem-solo).

Devido a sua natureza devastadora, a descarga atmosférica quando tem o ponto de impacto um ser humano, haverá alta probabilidade um eletrocutamento devido a passagem de corrente eléctrica no corpo deste indivíduo o que acarretará serias lesões e provável morte, devido as grandes correntes existentes em tais fenómenos naturais.

O responsável fez saber que nesta época, estes casos são frequentes devido as características complexas da província da Lunda Norte, o que obriga dos cidadãos maior cuidado, sobretudo quando estiver a chover.

Em Julho, prosseguiu, a corporação registou 36 ocorrências diversas, dos quais destacam-se 14 incêndios, quatro enforcamentos, dois deslizamentos de terra e um afogamento.