Acidente com autocarro faz quatro mortos e dezenas de feridos na Rússia

Pelo menos 4 pessoas, incluindo duas crianças, morreram e várias outras foram levadas para hospitais depois de um acidente de trânsito perto da cidade russa de Novorossiysk, no sul do país, informou o Ministério para Situações de Emergências da Rússia.

O acidente, segundo fontes locais, citadas pela Sputnik, teria ocorrido após um ônibus colidir com um carro em uma estrada perto do assentamento de Verkhnebakanskiy, derrubando os dois veículos de um penhasco, na região russa de Krasnodar.

Mais cedo, o Ministério havia informado que apenas duas pessoas tinham morrido e outras 21 tinham ficado feridas. Mas o novo balanço trás quatro vítimas fatais e ao menos 30 feridos.

Os corpos de 4 pessoas foram retirados de debaixo dos destroços no local do acidente de ônibus em Novorossiysk.

No momento, especialistas trabalham no local para determinar as razões por trás do grave acidente, cuja causa ainda é desconhecida.