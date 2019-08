Venezuela pede que ONU investigue incidentes envolvendo aviões espiões dos EUA

(© AFP 2019 / US AIR FORCE)

O governo da Venezuela enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU pedindo a investigação de incidentes envolvendo aviões espiões e navais norte-americanos no espaço aéreo e marítimo da Venezuela.

“Nessa carta, relatamos como o governo dos EUA está a provocar incidentes militares na Venezuela com o envio de aviões de espionagem para a região de informação de voo sem qualquer aviso”, disse o representante venezuelano na ONU, Samuel Moncada, a repórteres nesta terça-feira (6), citado pela Sputnik.

O diplomata destacou que o Comando Sul dos EUA enviou aviões pelo espaço aéreo da Venezuela 55 vezes.

O diplomata também acusou os Estados Unidos de “mostrarem músculos contra a Venezuela com o envio de meios militares” para as águas territoriais do país.