UNITA nomeia novos dirigentes no Huambo

O secretariado da UNITA no Huambo conferiu, ontem, posse a vinte novos membros do executivo local com o objectivo de fortalecer o partido para os próximos desafios políticos, como as eleições autárquicas agendadas para o próximo ano.

De acordo com o JA, foram nomeados os secretários para os municípios da Caála, Ukuma e Ca chiungo, secretários provinciais de mobilização, comunicação e marketing, mobilização periférica, formação de quadros, património, organização, administração e finanças, estatística, asseguramento, e coordenadores de dinamismo político.

O responsável máximo do partido na província, Liberty Chiyaka, apelou, na ocasião, os membros empossados para se empenharem com rigor e dinamismo nas tarefas partidárias, no quadro dos desafios que os aguardam, lembrando o difícil momento económico e financeiro que o país vive, resultante da crise provocada pelo preço do petróleo no mercado internacional.

A secretária municipal do partido no município da Caála, Deli Chiteculo, disse que a indicação de mulheres para cargos de chefia na organização política, liderada por Isaías Samakuva, é uma prova inequívoca de que existem muitas mulheres talentosas.

“A nomeação não se trata de uma experiência, mas sim da responsabilidade que uma mulher é capaz. Cabe a nós exercê-la com zelo e dedicação, respondendo às exigências que forem impostas no exercício das actividades políticas do partido”, referiu a política.