Tribunal cabo-verdiano legaliza prisão de cinco brasileiros detidos com duas toneladas de cocaína

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos cinco brasileiros detidos com 2.256 quilos de cocaína num barco apreendido no sábado, 3, na “Operação Constância”, da Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde.

Em comunicado, citado pela VOA, a PJ indicou que a droga será incinerada nesta quarta-feira, 7.

As mais de duas toneladas de cocaína foram apreendidas, em alto mar, no interior da embarcação, denominada ”Perpétuo Socorro de Abaete II, com bandeira panamenha.

A Operação Constância é a segunda acção de apreensão de droga registada este ano no Porto da Praia.

Em Fevereiro, outro barco com bandeira do Panamá, a caminho de Tanger, nos Marrocos, foi apreeendido com 1,200 quilos de cocaína e 11 tripulantes russos, que estão presos enquanto aguardam julgamento.

Cabo Verde é constantemente apontado como ponto de passagem de droga entre América do Sul, África e Europa, facto que tem levado as autoridades a reforçarem o controlo dos aeroportos, portos e costas do arquipélago.