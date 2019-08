Raúl Duarte dá voto de confiança à selecção nacional

Angop

O técnico do Interclube, Raúl Duarte, afirmou (terça-feira), em Luanda, que a selecção nacional sénior masculino de basquetebol, tem chances de passarem a segunda fase no campeonato do mundo da modalidade que a China vai albergar de 31 de Agosto a 15 de Setembro.

Em declarações à imprensa no final do jogo treino entre a selecção nacional e a equipa do Interclube, que perdeu no pavilhão principal da Cidadela, por 81-76, disse que para Angola passar deverá apostar tudo no jogo contra as Filipinas e depois procurar soluções para deixar a Servia ou a Itália.

Para Raúl Duarte as duas selecções “são ossos duro de roer”, acreditando no conjunto nacional.

No mundial, a equipa nacional integra o grupo D, sedeado na cidade de Foshan e defrontara na primeira jornada (dia 31) a Sérvia, seguida da Itália (dia 2) e Filipinas (4).

No que toca ao jogo treino, Raúl Duarte frisou que o importante foi ajudar a selecção a continuar a fazer a sua preparação para o mundial da China.

“Penso que com este jogo, o seleccionador nacional conseguiu tirar as ilações possíveis dos jogadores, antes de começarem as maratonas de jogos amistosos fora do país”, salientou.

O treinador considerou de positivo o teste com a selecção nacional pelo facto de ter permitido observar também a evolução da sua equipa, no quadro dos compromissos que se avizinham.