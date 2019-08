Projecto de tratamento de resíduos submetido a consulta pública

O projecto “Central de tratamento e valorização de resíduos” foi submetido hoje (quarta-feira), em Luanda, a consulta pública no âmbito da avaliação do impacto e licenciamento ambiental, promovido pelo Ministério do Ambiente.

O projecto, escreve a Angop, inserido no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), tem como objectivo a construção de uma infraestrutura para gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU,s), integrando um aterro sanitário e diversas infraestruturas de apoio.

A unidade será implementada em Luanda, no município de Belas, numa superfície de 123 hectares.

A chefe de Departamento da Direcção Nacional de Prevenção e Avaliação de Impacto Ambiental, Ana Gonçalves, informou que o aterro sanitário irá destinar-se a deposição final dos resíduos sólidos urbanos que não for possível reciclar ou reaproveitar, estando previstas áreas destinadas a valorização de resíduos e de preparação para reaproveitamento.

A consulta tem como fito recolher a opinião pública, sobretudo na área onde vai se implementar o projecto, sobre o impacto que o mesmo vai gerar a volta da população.

Reiterou que o projecto vai contribuir para a resolução do tratamento do lixo em Luanda, prevendo-se que seja uma solução ambientalmente adequada para tratar os resíduos, evitando a sua deposição na via pública.

Lembrou existirem aterros para resíduos, o que não resolve a questão final do tratamento, havendo necessidade de um pré tratamento e reaproveitamento, porquanto muitos resíduos podem ser aproveitados e reciclados, como o caso das sucatas e plásticos.

É pretensão saber os benefícios que vão trazer para a população no arredores do projecto e da população da província de Luanda, uma vez que o governo de Luanda está interessado em que haja empresas que se dediquem a tratamento de resíduos.