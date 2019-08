Prestadoras de serviços nos petróleos devem ter “know how”

O secretário de Estado dos Petróleos, José Alexandre Barroso, pediu hoje às empresas nacionais prestadoras de serviços ao sector petrolífero mais conhecimento e competência, para competir em pé de igualdade com as congéneres estrangeiras.

Segundo a Angop, ao falar no workshop sobre acreditação alusivo ao Dia Mundial da Acreditação, que decorreu sob o lema “Agregando valor às cadeias de abastecimento no sector petrolífero”, chamou à atenção das empresas nacionais para não se acomodarem à “sombra da bananeira”.

Para o secretário, é importante que existam, a nível nacional, essas empresas, com estruturas competentes e desenvolvidas, com vista a dar resposta às necessidades do mercado e as boas práticas, tendo em atenção os desafios de redução de custos e a competitividade, para o aumento de receitas do país.

“Os operadores e prestadores de serviços da indústria petrolífera conhecem os desafios e a complexidade das operações neste sector, por isso se apela a partilha constante e permanente de experiências, com vista a melhoria dos serviços prestados para tornar o subsector dos petróleos mais robusto e competitivo”, disse.

Entende que a modernização dos operadores e prestadores de serviços, além de dar robustez ao mercado nacional, vai evitar que empresar estrangeiras sejam chamadas para dar respostas de emergência a questões pontuais.

Para o efeito, devem também ter em conta os processos e a formação, tendo em vista a criação de uma cadeia de acreditação, que dará credibilidade a todos que actuam no mercado.

Em Angola, o órgão responsável pela acreditação de todos os processos ligados ao sector industrial é o Instituto Angolano de Acreditação (IAAC) do Ministério da Indústria.

Tem a missão de prestar serviços de acreditação, reconhecimento a competência técnica dos Organismos de Avaliação da Conformidade (OAC’s), nomeadamente laboratórios de ensaios e calibração, laboratórios clínicos, organismos de inspecção e de certificação.