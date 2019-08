Novos edifícios e recheios para os deputados vão custar 65 milhões de dólares

Assembleia Nacional é um dos edifícios que já está na área do futuro Bairro dos Ministérios (DR)

Expansão

Os novos edifícios para os deputados à Assembleia Nacional receberam agora o aval do PR para a sua construção e recheio.

O Estado vai gastar 22,8 mil milhões de Kz, equivalente a 65 milhões de USD, para a construção dos novos edifícios de escritórios da Assembleia Nacional e o seu apetrechamento.

Em quatro decretos distintos, o Presidente da República dá o seu aval para a realização das referidas despesas ao abrigo do Programa de Investimento Púbico do gabinete de Obras Especiais.

Para a construção dos edifícios de escritórios que contempla um conjunto de quatro, um para plenário, um de escritórios, um para o estacionamento, e outro para serviços, equipamentos e segurança parlamentar, vão ser gastos 18,5 mil milhões Kz, já para a compra do imobiliário, que envolve também a aquisição e montagem de equipamento de ginásio, serão gastos 4,3 mil milhões Kz.

Em mobiliário do “tipo VIP”, o Governo vai gastar 3,5 mil milhões Kz, num contrato a celebrar com a empresa Flat Angola Arquitetura de Interiores, escolhida com recurso a um concurso limitado por prévia qualificação.