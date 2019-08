MPLA encoraja PR a prosseguir mudanças

O Secretariado do Bureau Político do MPLA encorajou hoje, em Luanda, o Presidente da República, João Lourenço, a prosseguir com o processo de mudanças em curso nos vários sectores económicos e sociais.

O encorajamento, avança Angop, consta do comunicado final da 4ª reunião ordinária do Bureau Político, orientada pela vice-pesidente do MPLA, Luísa Damião.

Na reunião, o Secretariado do Bureau Político apreciou o memorando sobre a realização das Conferências Extraordinárias Comunais, de Distritos Urbanos e Municipais de Luanda e as Conferências Provinciais Extraordinárias do Partido em Cabinda e no Cuando Cubango.

O Bureau Político do MPLA aprovou a proposta de agenda de trabalhos e os documentos relacionados com a III Reunião Metodológica Nacional sobre a Organização do Trabalho do Partido.

De acordo com o comunicado, o órgão executivo do MPLA apreciou também a proposta de agenda de trabalho para as II Reuniões Ordinárias do Bureau Político e do Comité Central do Partido.

Aprovou também a directiva e a logomarca para a celebração do 63º aniversário da fundação do MPLA, bem como as propostas de realização da Jornada Patriótica alusiva ao 45º aniversário da chegada da primeira delegação oficial do MPLA a Luanda e das Festas do ÊME.

Relativamente à JMPLA, o Secretariado do Bureau Político avaliou o estado de preparação do VIII Congresso Ordinário da organização juvenil do Partido que se realiza de 10 a 12 de Outubro próximo.

O Secretariado foi informado sobre as candidaturas aos cargos de primeiros secretários provinciais da JMPLA, tendo orientado que se continue a trabalhar com vista ao rejuvenescimento da organização.

Apreciou igualmente o Relatório de Actividades do seu Grupo Parlamentar, referente ao III trimestre de 2019 e o Plano de Actividades para o IV trimestre deste ano.