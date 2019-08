Malnutrição severa provoca 73 mortes no Huambo

O Gabinete Provincial da Saúde no Huambo registou, entre Janeiro a Maio deste ano, a morte de 73 crianças vítimas de malnutrição severa, escreve a Angop.

Dados disponíveis indicam que no período em causa foram atendidos mil e 341 doentes pelas autoridades sanitárias da província, com um aumento de 30 por cento em comparação ao idêntico período anterior.

A presidente do conselho da Ordem dos Médicos na província do Huambo, Benedita Aurora Daniel, que falava, nesta quarta-feira, durante uma palestra sobre o Aleitamento Materno, apontou o desmame precoce do bebé, por negligência ou ignorância das mães, como a principal causa da desnutrição.

A médica considerou que o leite materno deve ser alimentação exclusiva e ideal do lactente até aos seis meses de vida e recomendável até aos dois anos de idade, pois possui componentes que proporcionam o crescimento saudável e emocional do bebé, através do reforço do seu sistema imunológico.

Trata-se, segundo a responsável, de um alimento completo e vivo, adequado aos recém-nascidos e com vantagens múltiplas, entre as quais a protecção do bebé contra várias doenças e o melhoramento da cavidade oral.

O leite materno é também rico em imunoglobulinas e anti-corpos que ajudam o bebé a defender-se contra micro-organismos, evitando, deste modo, casos de morte por desnutrição ou por doenças diarreicas e respiratórias agudas.

Além dos benefícios que traz ao bebé, esta prática melhoria o vínculo da relação mãe/filho, assim como previne a progenitora contra o cancro da mama e da menopausa precoce.