IEIA reafirma compromisso com a educação

Angop

A construção de infra-estruturas educativas, por formas a contribuir na inserção de mais crianças no sistema de ensino na província da Lunda Norte, é para Igreja Evangélica dos Irmãos (IEIA) prioridade nos seus programas de responsabilidade social este ano.

Actualmente a província conta com mil e 444 salas de aulas, que albergam um total de 214 mil alunos em todos os subsistemas de ensino distribuídos nos dez municípios que compõem a Lunda Norte, assegurados por cinco mil e 156 professores.

Necessita mil e 460 novas salas de aulas e três mil e 577 professores.

Em entrevista à imprensa sobre a XV Conferência Nacional e as celebrações dos 135 anos da instituição religiosa (11 de Agosto), o secretário provincial da IEIA na Lunda Norte, pastor Lopes Lungaúmue, referiu que este ano será construído um edifício multifuncional que albergará um complexo escolar, uma escola de enfermagem e um centro médico.

O projecto contemplará ainda um campo desportivo, uma hospedaria, parque infantil e será erguido na cidade do Dundo.

Esclareceu que actualmente estão a ser mobilizados os meios para o início das obras, antes do final do ano em curso.

A igreja possui cinco escolas do ensino primário, I e II ciclo no município do Caungula e na localidade do Cafunfu, um posto médico no Lucapa, onde a população faz consultas grátis de oftalmologia e outras.

A conferência, a decorrer de 11 a 18 do mês em curso, terá a participação de 270 membros.

A IEIA na Lunda Norte conta com 161 igrejas distribuídas nos dez municípios da província.